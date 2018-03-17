Политика

13:12 17.03.2018

Высылка из РФ британских дипломатов не меняет позицию Лондона по "делу Скрипаля"

Высылка из РФ британских дипломатов не меняет позицию Лондона по "делу Скрипаля"

Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу, приводит в субботу телеканал "Скай ньюс" заявление МИД Британии.

"Ответ России не меняет обстоятельства дела - покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается также, что у Лондона "нет разногласий с народом России".

"Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах", - сообщает британский МИД.

Вызванному 17 марта в МИД России послу Великобритании в Москве Лори Бристоу передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в городе Солсбери (Великобритания) 4 марта, российской стороной в ответ приняты ряд решений, сообщил в субботу МИД РФ.

Так, объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает.

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