Политика

13:11 17.03.2018

"Самопомич" идет на президентские и парламентские выборы

"Самопомич" идет на президентские и парламентские выборы

Объединение "Самопомич" намерено принимать участие в президентских и парламентских выборах в Украине, заявляет лидер этой политсилы, городской голова Львова Андрей Садовой.

"Мы строим партию, которая в ближайшее время примет активное участие в президентской и парламентской кампаниях", - сказал А.Садовой на XIV съезде партии в субботу в Киеве.

По словам лидера партии, члены организации обязаны донести свои идеи максимальному количеству граждан Украины. "И мы обязаны побеждать", - добавил А.Садовой.

Он указал на сложности, которые предстоит преодолеть "Самопомочи". "Перед нами очень непростой и хитрый оппонент, у которого есть что терять, но не он наш главный враг, он внутри каждого из нас. Наш враг - это лень, нежелание учиться и меняться, перед нами тысяча искушений, и каждому из нас для совместной победы придётся сначала преодолеть этого врага. Только так формируются настоящие победители", - сказал А.Садовой.

По его мнению, "Самопомич" должна взять на себя ответственность за Украину. "Нам надо брать ответственность за нашу страну, нам необходимо переубедить людей, что лишь осознанная ответственность за себя, за свою громаду - это единственный путь к достойной жизни", - считает лидер политсилы.

Он прогнозирует, что "спокойно не будет - ни у нас в партии, ни в Украине, ни в мире, потому что такое время". "Чем быстрее это каждый из нас поймёт, тем легче будет расставание с иллюзиями", - убежден А.Садовой.

Как сообщалось, делегаты съезда объединения "Самопомич" обсудят стратегические направления деятельности партии в 2018 году: вопросы государственной безопасности и обороны, антикоррупционной политики, экономических и социальных свобод, энергетической безопасности, образования, культуры, здравоохранения, земельной реформы, ЖКХ, развития громад и цифровой стратегии развития Украины. Запланированы панельные дискуссии, на которых будут подняты вопросы давления на активистов, привлечения новых членов партии, участия в местных выборах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Дело из-за карты с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", показанной на форуме во Львове, расследуют 5 следователей СБУ – Садовый

Садовой призвал стороны конфликта вокруг гражданства Саакашвили вернуться к взаимному уважению

Тарута призвал Садового способствовать прекращению блокады

В Раде возникла потасовка из-за критики в адрес Садового

Мэр Львова Садовой о возможности возглавить правительство: Я реалист, у "Самопомочи" в Раде 26 голосов

Садовой выступает против досрочных выборов в Раду и возвращения "Самопомочи" в коалицию

Садовой переизбран лидером "Самопомочи"

Садовой возмущен изменением устава Ассоциации городов Украины под избрание ее главой Кличко

Фракция "Самопомич" в понедельник вернется к вопросу отзыва Павленко с должности министра АПК

"Самопомич" готовит обращение в суд по результатам выборов мэра Кривого Рога - Садовой

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко 18-19 марта осуществит визит в Кувейт, а 19-20-го посетит Катар

Высылка из РФ британских дипломатов не меняет позицию Лондона по "делу Скрипаля"

Фриланд: Канада выделит Украине $4,6 млн на Вооруженные силы

Посольство России в Киеве примет все необходимые меры, чтобы 18 марта избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты

Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в Крыму

Венецианская комиссия рекомендует отменить е-декларирование для антикоррупционеров в Украине до 1 апреля

Порошенко намерен посетить Германию в начале апреля

Украина солидарна с Великобританией в истории с отравлением в Солсбери - Порошенко

Граждан РФ не будут допускать в российские дипучреждения 18 марта для голосования

Могерини: ЕС твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА