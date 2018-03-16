Политика

23:11 16.03.2018

Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре выразил благодарность своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Крым – это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", – заявил П.Порошенко.

Он также отметил, что телефонный разговор произошел накануне президентских выборов в России, которые пройдут во временно оккупированном Крыму.

Кроме того стороны согласовали график последующих контактов, в том числе с целью проведения седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Также собеседники высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

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