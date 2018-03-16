Политика

15:03 16.03.2018

Экономическое сотрудничество Украины с РФ должно быть минимизировано – Климкин

Экономическое сотрудничество Украины с РФ должно быть минимизировано – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что торгово-экономические отношения с Россией должны быть минимизированы.

"В общем смысле экономическое сотрудничество со страной-агрессором должно быть минимизировано", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

П.Климкин добавил, что говорить об эффективном экономическом сотрудничестве со страной-агрессором, со страной, которая нарушила свои обязательства по договору о ЗСТ, которая блокирует украинские товары и транзит, невозможно.

По его словам, Украина также проводит анализ договоров, например о пенсионном обеспечении или взаимном признании дипломов, чтобы украинцы и в дальнейшем могли бы ими пользоваться.

"Договор (о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ - ИФ) нарушался Россией еще до 2014 года... Россия последовательно этот договор нарушала", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что этот договор в его нынешнем виде не работает.

"Он просто является насмешкой. Ну о какой дружбе и сотрудничестве мы сегодня говорим?", - резюмировал П.Климкин.

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