В Киеве работают над санкционным списком организаторов выборов президента РФ в Крыму – Климкин

Украина работает над списком лиц, на которых могут быть распространены санкции после проведения выборов президента России в аннексированном Крыму, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто принимает участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком, но нам необходимо пройти еще процедуру верификации. Однако в ближайшее время мы его нашим партнерам передадим", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

Он добавил, что передаст соответствующий список на встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в Брюсселе 19 марта, а также поднимет вопрос на переговорах с представителями государств "Большой семерки" (G7).

В частности, отметил глава МИД Украины, речь идет о запрете упомянутым лицам на въезд в страны ЕС.

"Я буду говорить с министрами о том, что санкции в будущем должны поднимать цену оккупации не только по отношению к оккупированному Крыму, но и в отношении всей России", - пояснил П.Климкин.