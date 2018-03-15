Политика

22:08 15.03.2018

Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН

Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала выборы президента России на территории аннексированного Крыма очередной проверкой для международного сообщества и ООН и призвала не соглашаться с очередными нарушениями международного права.

"В воскресенье 18 марта Россия намерена провести выборы президента, в том числе и на территории оккупированного Крыма. Украина уже выразила свой решительный протест РФ. Эти выборы станут очередной проверкой для международного сообщества и ООН. Мы не должны соглашаться с очередным грубым нарушением международного права, мы должны действовать сообща, чтобы прекратить российскую оккупацию Крыма", - сказала Е.Зеркаль, выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму в четверг.

Она также призвала усилить международные санкции в отношении России.

"Прошу вас действовать, либо путем укрепления санкций в отношении России, либо путем коллективного выступления в ООН и других международных организациях", - добавила она.

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