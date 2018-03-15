Политика

18:38 15.03.2018

Горбулин: Украина вправе ставить перед Западом вопрос о пересмотре ограничений по использованию имеющегося потенциала в области ракетных технологий и ВТС

Горбулин: Украина вправе ставить перед Западом вопрос о пересмотре ограничений по использованию имеющегося потенциала в области ракетных технологий и ВТС

Экс-секретарь СНБО Украины (1996-1999), директор Национального института стратегических исследований (НИСИ), советник президента Владимир Горбулин убежден, что в текущих условиях Украина вправе ставить перед западными союзниками вопрос о пересмотре ограничений по использованию имеющегося потенциала в области ракетных технологий и ВТС.

Оценивая текущую ситуацию с реализацией потенциала ВТС для обеспечения задач обороноспособности в новых условиях в ходе международной специализированной конференции в Киеве, В.Горбулин сказал: "Вся наша работа в экспорте (оборонной продукции -ИФ) натыкается на противостояние со стороны наших некоторых союзников из стран, которые, практически, нас очень сильно поддерживают. Но, как вы знаете, ни одного вида вооружения мы от них еще получили".

"Мы сегодня вынуждены работать со многими странами и использовать наш научно-технологический потенциал: мы работаем с некоторыми арабскими странами, с такими странами, как Турция. Но все это вызывает со стороны западных партнеров сразу "ссылки", что мы, таким образом, нарушаем режим нераспространения ракетных технологий", - констатировал он.

Экс-секретарь СНБО напомнил, что при вступлении в Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в 1997 году, Украина учла все предложения США по использованию имеющегося потенциала в области ракетных технологий.

Он выразил уверенность, что в условиях 4-х летних военных действий в стране и долгосрочных вызовов гибридной войны РФ, Украина имеет "моральное" право ставить перед западными союзниками вопрос о пересмотре действующих ограничений по дальности для стратегических ракет средней дальности в интересах собственной обороноспособности. На данном этапе, по словам В.Горбулина, "это вызывает, почему-то, у западных партнеров непонимание".

В этой связи советник главы государства высказался за активизацию работы по донесению данной позиции Украины до европейских союзников, в том числе, с задействованием межпарламентских связей, и в первую очередь по линии ПАСЕ.

"Украина имеет право ставить перед всем миром вопрос о необходимости смены условий (ВТС-ИФ) не только в ракетных технологиях: с точки зрения будущего создания (новых- ИФ) образцов вооружения", - подчеркнул В.Горбулин.

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