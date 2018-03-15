Денисова уже написала заявление о приостановке членства в "Народном фронте"

Избранная уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что написала заявление о приостановке членства в партии "Народный фронт".

"Я уже написала заявление о приостановке моего членства в партии "Народный фронт" и уже сейчас подала в секретариат, они регистрируют, и я буду свободна от политических обязательств", - сказала Л.Денисова журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг после своего избрания омбудсменом.

Она напомнила, что согласно с законом об уполномоченном по правам человека нельзя принимать присягу омбудсмена, пока она является "членом партии и по совместительству народным депутатом".

Как ранее сообщалось, Л.Денисова была избрана в парламент по партийным спискам "Народного фронта".