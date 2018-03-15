Политика

17:01 15.03.2018

Премьер Словакии ушел в отставку

Премьер Словакии ушел в отставку

Глава правительства Словакии Роберт Фицо ушел в отставку на фоне политического кризиса в стране, связанного с убийством журналиста Яна Куциака и его невесты, сообщила в четверг германская газета Bild со ссылкой на заявление президента страны Андрея Киски.

Преемником Р.Фицо на посту премьера стал вице-премьер Петер Пеллегрини.

Накануне словацкие СМИ сообщили, что Р.Фицо выдвигал президенту несколько условий, при которых он готов уйти в отставку. В частности, он просил обеспечить неизменность результатов парламентских выборов 2016 года и текущее распределение сил в парламенте. Также он просил обеспечить сохранность договоренности парламентской коалиции, что значит, что новым премьер-министром станет тот, кого предложит партия Р.Фицо Smer ("Курс - социальная демократия").

В конце февраля стало известно, что в населенном пункте Велка Мача близ Братиславы в одном из домов обнаружены тела Я.Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.

На момент убийства Я.Куциак проводил журналистское расследование, и оно осталось незавершенным. Журналист изучал вопрос о том, что итальянская мафиозная организация Ндрангета, вероятно, переводила деньги в Словакию, инвестировала в недвижимость и различные предприятия, а также развивала связи со словацкими политиками.

После убийства Я.Куциака о своей отставке объявил министр культуры Словакии Марек Мадарич. Он заявил, что после случившегося не может "спокойно сидеть в министерском кресле". Кроме того, 12 марта объявил об отставке министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк.

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