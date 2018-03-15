Минфин США расширил санкционный список в отношении РФ

Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, еще 14 физических лиц и одну организацию, говорится в заявлении ведомства, обнародованном в четверг.

Минфин отметил, что санкции введены в связи с вмешательством России в выборы в США и кибератаками.

В частности, санкции введены против санкт-петербургского Агентства интернет-исследований, сотрудники которого, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году (Сергей Афанасьев, Джейхун Насими Оглы Асланов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Инна Каверзина, Александра Крылова, Григорий Молчанов, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов, Глеб Васильченко, Владимир Венков).

Кроме того, в санкционный список включены лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности, против ФСБ, ряда высокопоставленных сотрудников ГРУ.

Также в списке фигурирует Евгений Пригожин и принадлежащие ему компании Concord Catering и Concord Management.

Среди включенных в новый санкционный список фигурируют первый заместитель руководителя ГРУ Владимир Алексеев, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов, руководитель ГРУ Игорь Коробов, первый заместитель начальника ГРУ Игорь Костюков. В отношении некоторых из них санкции уже вводились ранее.