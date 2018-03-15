Политика

16:20 15.03.2018

Кандидат от БПП на омбудсмена намерен снять свою кандидатуру, если голосование будет открытым

Кандидат от БПП на омбудсмена намерен снять свою кандидатуру, если голосование будет открытым

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев, который претендует на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, заявляет, что снимет свою кандидатуру, если голосование будет не через бюллетени.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", может ли он снять свою кандидатуру, С.Алексеев сказал: "Это зависит от процедуры, которая будет применена при голосовании. Если эта процедура будет закрытой, я буду баллотироваться. Если она будет открытой – я буду снимать свою кандидатуру".

Он также отметил, что в законодательстве существует правовая коллизия – существуют закон, в котором предусмотрено голосование бюллетенями, а также закон, предусматривающий открытое голосование в сессионном зале с использованием электронной системы голосования.

Как известно, на должность омбудсмена также претендует народный депутат из фракции "Народный фронт" Людмила Денисова.

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