Политика

14:38 15.03.2018

НАТО доверяет оценкам Британии по инциденту с отравлением Скрипаля

НАТО доверяет оценкам Британии по инциденту с отравлением Скрипаля

Североатлантический альянс полностью доверяет оценкам инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сделанным в Великобритании, заявил в четверг в ходе пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг.

"У нас нет причин сомневаться в оценках, сделанных Великобританией", - заявил он, отвечая на вопрос, уверены ли в организации в том, что отравляющее вещество было разработано именно в России.

"Мы знаем, что это вещество нервнопаралитического действия было произведено в России, и поэтому мы доверяем оценкам, сделанным Британией", - добавил он.

Й. Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс готов оказать поддержку Великобритании в расследовании нападения на С.Скрипаля .

"Союзники предложили практическую поддержку, и мы готовы ее оказать по запросу Великобритании, если он будет", - сказал он в ходе пресс-конференции.

В то же время, генсек отметил, что "пока просьбы о подобной практической помощи не поступало".

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