Политика

09:54 15.03.2018

Меркель заявила о намерении вытеснить из парламента крайне правую партию "Альтернатива для Германии"

Меркель заявила о намерении вытеснить из парламента крайне правую партию "Альтернатива для Германии"

Лидер партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) и новоизбранный канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг заявила, что негативно относится к политической деятельности право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Наша задача - решить проблемы тех избирателей, которые отдали свои голоса за АдГ в знак протеста (против политики ХДС - ИФ)", - сказала германский канцлер в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Это означает, что мы намереваемся уменьшить число членов АдГ (в парламенте - ИФ), и в идеале - совсем вытеснить их из Бундестага", - подчеркнула она.

При этом А.Меркель добавила, что основной задачей нового правительства ФРГ остается выполнение предвыборных обещаний и ожиданий населения страны.

В настоящий момент право-популистская партия АдГ является третьей политической силой в Германии, которая за последние годы завоевала множество сторонников за счет протестных программных позиций. Члены АдГ постоянно критикуют внутриполитический и внешнеполитический курс, проводимый Берлином, в особенности - действия германских властей в миграционной сфере.

По итогам прошедших 24 сентября выборов, блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, СДПГ - 153 мандата с 20,5%, право-популистская АдГ - получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.

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