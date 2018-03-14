Политика

18:32 14.03.2018

МИД Украины протестует в связи с визитом Путина в Крым 14 марта

МИД Украины протестует в связи с визитом Путина в Крым 14 марта

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированную территорию Украины - Автономную Республику Крым и г.Севастополь, имевшем место в среду.

"Украина считает упомянутый визит, как и другие т.н. "поездки" российских должностных лиц во временно оккупированные Автономную Республику Крым и г.Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Россия", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД в среду.

Как сообщалось, П.Порошенко назвал "опасной провокацией" визит В.Путина на территорию Крыма и подчеркнул важность единой позиции всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова.

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