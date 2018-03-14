МИД подготовил предложения по приостановке или денонсации договора о дружбе с РФ

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения и анализ по приостановке или денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с РФ, а также проводит анализ соглашений в рамках СНГ.

"Относительно договора: МИД Украины подготовило предложения и анализ относительно возможной полной или частичной приостановки договора или денонсации. Мы подготовили разные опции. Окончательное решение буде приниматься президентом", - сказала спикер МИД Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По ее словам, на данный момент внешнеполитическое ведомство подготовило также предложения по выходу из СНГ.

"Украина преследует цель выйти из СНГ, окончательное решение еще не принято. Нам необходимо понять, какие соглашения важны для наших граждан, и мы продолжаем этот анализ", - пояснила М.Беца.

Она добавила, что выход из СНГ не означает автоматического выхода из договоров в рамках СНГ.

Спикер МИД напомнила, что Украина не является стороной организации, а также не принимала участие в заседаниях высшего уровня с момента начала агрессии России против Украины.

Ранее народный депутат Украины Светлана Залищук сообщила, что МИД Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с РФ.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией", - написала С.Залищук на странице в Фейсбуке в среду.

Она отметила, что на вопрос, когда можно ожидать подобных действий, министр сообщил, что решение остается за главой государства.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на десять лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желания о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.