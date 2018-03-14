Политика

15:51 14.03.2018

Лондон может замораживать российские госактивы, усилит контроль за гражданами РФ на границе – Мэй

Лондон может замораживать российские госактивы, усилит контроль за гражданами РФ на границе – Мэй

Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности Соединенного Королевства, заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду.

"Мы будем замораживать российские государственные активы, если будем располагать доказательствами, что они могут угрожать жизни или собственности жителей или подданных Великобритании", - сказала она.

Глава правительства Великобритании также заявила об усилении проверок российских граждан и частных самолетов на границах королевства.

"В ответ на инцидент со Скрипалем Великобритания усилит таможенные проверки и контроль частных самолетов", - сказала она, выступая перед британскими парламентариями.

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