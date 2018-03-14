Лондон готовится выслать "значительное" количество российских дипломатов

Глава британского правительства Тереза Мэй объявит о высылке российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщил в среду телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на собственные источники.

Собеседники телеканала отметили, что количество высылаемых российских дипломатов будет "значительным", но не таким большим, как в 1971 году, когда из Великобритании выслали 105 советских дипломатических сотрудников.

Кроме того, \ возможны и меры экономического характера - такие как замораживание счетов, изъятие активов, а также запрет на выдачу британских виз гражданам России.