Политика

14:41 14.03.2018

Лондон готовится выслать "значительное" количество российских дипломатов

Лондон готовится выслать "значительное" количество российских дипломатов

Глава британского правительства Тереза Мэй объявит о высылке российских дипломатов из Великобритании в качестве одной из ответных мер на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщил в среду телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на собственные источники.

Собеседники телеканала отметили, что количество высылаемых российских дипломатов будет "значительным", но не таким большим, как в 1971 году, когда из Великобритании выслали 105 советских дипломатических сотрудников.

Кроме того, \ возможны и меры экономического характера - такие как замораживание счетов, изъятие активов, а также запрет на выдачу британских виз гражданам России.

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