Политика

13:35 14.03.2018

Украина готова увеличить свое участие в миротворческих миссиях ООН – Порошенко

Украина готова увеличить свое участие в миротворческих миссиях ООН – Порошенко

Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческий миссиях ООН в ряде регионов мира, если в этом будет необходимость, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы обсудили с господином президентом (Австрии – ИФ) ситуацию на оккупированном Донбассе. Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены сделать свой посильный вклад в разворачивании миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и по решению Совета безопасности ООН. И я предложил, что если в этом будет необходимость, то Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий", - сказал П.Порошенко на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом встрече с представителями СМИ в среду в Киеве.

По его словам, реализация этой инициативы создаст атмосферу, способствующую возобновления мира на украинской земле.

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