Политика

13:33 14.03.2018

Вена очень серьезно изучит вопрос участия в миротворческой миссии ООН на Донбассе

Вена очень серьезно изучит вопрос участия в миротворческой миссии ООН на Донбассе

Федеральный президент Республики Австрия Александер ван дер Беллен подтвердил намерение Вены очень серьезно изучить вопрос участия в возможной миротворческой миссии ООН на Донбасс.

"Что касается введения миротворцев на восток Украины, то мы изучим этот вопрос очень серьезно, и господин федеральный канцлер (Австрии Себастьян – ИФ) Курц высказал готовность как раз предоставить помощь в этом", - сказал президент А.ван дер Беллен на совместной с президентом Украины Петром Порошенко встрече с представителями СМИ в среду в Киеве.

По его словам, с 2014 года более 5 млн евро поступило от Австрии в качестве гуманитарной помощи для Донбасса.

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Интерфакс-Украина
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