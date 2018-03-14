Рада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей

Верховная Рада Украины установила минимальный возраст полового совершеннолетия – 16 лет и ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации" (№2016) проголосовали 241 народный депутат на пленарном заседании в среду.

Закон предлагает комплексный подход по совершенствованию законодательства в сфере защиты детей от сексуальных злоупотреблений и предлагает установить четкой минимальный возраст полового совершеннолетия – 16 лет, ужесточить ответственности лиц, посягающих на половую свободу и неприкосновенность, честь и достоинство детей.

Согласно принятым изменениям, половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (в действующем законодательстве – "лицо, не достигшее половой зрелости") осуществленные совершеннолетним, наказываются ограничением свободы на срок до5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Закон предусматривает, что подобные действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, или лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или заботы о нем, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

Такое же наказание предусмотрено за аналогичные действия, совершенные в отношении малолетнего или совершенные членами семьи или близкими родственниками, или лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем.

Законодатели также ввели ответственность за подобные действия, совершенные с привлечением малолетнего. Наказание за такие преступления предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Народные депутаты также 230 голосами приняли за основу законопроект №6070 о внесении изменений в статью 242 Уголовного процессуального кодекса Украины. Данный законопроект предлагает исключить из ст. 242 "Основания проведения экспертизы" норму об установлении половой зрелости потерпевшего лица в уголовных производствах, предусмотренных статьей 155 Уголовного кодекса Украины.