Политика

11:37 14.03.2018

Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером ФРГ

Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером ФРГ

Депутаты Бундестага избрали в среду лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии, передают в среду немецкие СМИ.

Таким образом, А.Меркель займет пост канцлера ФРГ четвертый срок подряд.

Ее кандидатуру в ходе голосования в бундестаге поддержали 364 депутата бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев. Еще девять депутатов воздержались.

Как ожидается, позже в этот день должна пройти церемония, на которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально объявит о назначении А.Меркель канцлером. Церемония состоится во дворце Бельвю, после чего новоизбранный канцлер вернется в Бундестаг и примерно в 12:00 будет приведена к присяге.

Кроме того, позже в среду состоится первое заседание нового германского кабинета министров.

Назначению А.Меркель на пост главы правительства предшествовали продолжительные переговоры о формировании правящей коалиции. Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не удавалось согласовать в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия по ключевым вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции". Договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.

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Интерфакс-Украина
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