Политика

10:14 14.03.2018

Мэй может в среду объявить о мерах против России в связи с делом об отравлении Скрипаля

Мэй может в среду объявить о мерах против России в связи с делом об отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в среду объявить в парламенте о конкретных мерах, которые она намерена предпринять в отношении России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В качестве возможных шагов британская пресса называет высылку российских дипломатов, бойкот ЧМ по футболу официальными лицами, наращивание сил НАТО на границах с Россией, запрет на въезд в страну лиц, обвиняемых в нарушении прав человека, отключение российских банков от системы Swift, лишение лицензии на работу в Великобритании российского телеканала RT.

Т.Мэй проведет в среду заседание комитета нацбезопасности с участием руководства силовых структур и министров, пишет Financial Times. Затем премьер, как предполагается, выступит в Палате общин парламента Великобритании, где и объявит о мерах в отношении РФ.

Ряд партнеров Великобритании заявили о солидарности с Т.Мэй.

Так, вопрос о введении новых санкций в отношении России готова рассмотреть Австралия, о чем заявила глава австралийского МИД Джулия Бишоп. Она также сказала, что "поддерживает призыв" Лондона о проведении по инциденту в Солсбери заседания СБ ООН.

С осуждением применения нервно-паралитического газа выступило правительство Испании и заявило о "солидарности" с британским кабинетом.

Президент США Дональд Трамп обсудил с Т.Мэй инцидент по телефону. Он "согласился с премьер-министром Мэй, что правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве", говорится в официальном заявлении Белого дома.

Британские правоохранители намерены провести следствие в отношении других случаев смерти россиян на территории Великобритании.

В то же время Москва отвергла требование Великобритании дать объяснения по поводу инцидента с отравлением С.Скрипаля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Американский сенатор призвал администрацию Трампа рассмотреть вопрос о внесении РФ в список стран-спонсоров терроризма

Британский премьер может в среду объявить о мерах против России в связи с делом об отравлении Скрипаля

Порошенко призвал "Большую семерку" не признавать российские выборы в Крыму

Великобритания призывает РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных

Климкин призвал жителей Крыма не голосовать и не помогать в организации выборов президента РФ

ЕС на полгода продлил санкции в отношении 150 лиц и 38 компаний из-за Украины

Волкер: если РФ хочет приблизить Украину к себе, ей следует начать с вывода своих войск с Донбасса

Глава МВД Великобритании: есть план ответа на атаку против бывшего российского разведчика

К пособникам выборов в Крыму будет применены санкции

Посольство Украины в РФ не получало запросов от Собчак

ПОСЛЕДНЕЕ

Главной причиной отставки госсекретаря Трамп назвал разногласия по иранской сделке

Американский сенатор призвал администрацию Трампа рассмотреть вопрос о внесении РФ в список стран-спонсоров терроризма

Тиллерсон после увольнения поговорил с Трампом по телефону, "чтобы прояснить будущее"

Трамп назначил Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии

Россия должна дать ответы по поводу вещества, использованного при отравлении Скрипаля

Официальная отставка Тиллерсона состоится 31 марта

РФ должна осторожно соотносить свои действия с интересами своего народа

В Польше начал работу очередной ежегодный форум "Украина-Европа"

Глава Минобороны Эстонии призвал усилить обороноспособность НАТО

Меркель обсудит с Мэй по телефону инцидент с отравлением Скрипаля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА