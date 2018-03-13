Политика

19:28 13.03.2018

Меркель обсудит с Мэй по телефону инцидент с отравлением Скрипаля

Меркель обсудит с Мэй по телефону инцидент с отравлением Скрипаля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, передает во вторник агентство "Блумберг" со ссылкой на депутатов Бундестага.

По его информации, в ходе закрытой встречи с законодателями из возглавляемой ею партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлер ФРГ сообщила о планах обсудить инцидент с Т.Мэй.

А.Меркель заявила, что инцидент свидетельствует о том, какой напряженной стала внешняя политика.

Ранее сообщалось, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

"Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед членами парламента Великобритании.

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