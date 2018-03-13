Политика

18:54 13.03.2018

Порошенко призвал "Большую семерку" не признавать российские выборы в Крыму

Порошенко призвал "Большую семерку" не признавать российские выборы в Крыму

Порошенко призвал "Большую семерку" не признавать российские выборы в Крыму, а также не допустить участие граждан G7 и ЕС в мониторинге этих выборов

Киев. 13 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко призвал страны "Большой семерки" (G7) осудить и не признавать проведение Россией выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

"Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Это было бы критически важным для нас получить ваше твердое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму", - приводит слова П.Порошенко пресс-служба главы государства во время его встречи с послами стран "Большой семерки" - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады во вторник в Киеве.

"Мы очень ценим вашу твердую предварительную позицию", - добавил президент.

Глава Украинского государства также обратился к присутствующему на встрече главе Представительства ЕС в Украине Хьюгу Мингарелли и поблагодарил его и вице-президента Еврокомиссии за озвученную накануне сильную позицию Европейского Союза.

"Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там", - подчеркнул президент, добавив, что речь идет, в частности о представителях Франции, Австрии и Финляндии.

"Это может разрушить политику "единого голоса" по выборам в Крыму", - отметил П.Порошенко.

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