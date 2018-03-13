Директор ГБР выступает за скорейшее рассмотрение Радой изменений в закон о Бюро

Законопроекты, которыми вносятся изменения в закон Украины "О Государственном бюро расследований", должны быть повторно рассмотрены Верховной Радой уже во время следующей пленарной недели, заявляет директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

На странице ГБР в соцсети Facebook во вторник отмечается, что 13 марта Верховная Рада не поддержала ни один из законопроектов, которыми вносятся изменения в закон о ГБР, и вернула их на повторное первое чтение. По мнению Р.Трубы, законопроекты не набрали нужного количества голосов из-за отсутствия или неголосования значительной части депутатов.

"Благодарю авторов законопроектов и народных депутатов, которые сегодня пришли в Верховную Раду и отдали свои голоса. Законопроекты вернули на повторное первое чтение. Рассчитываю, что… председатель Верховной Рады Андрей Парубий поставит их на голосование уже на следующей пленарной неделе. Со своей стороны готов предоставлять все разъяснения и убеждать голосовать за необходимые изменения", - отметил Р.Труба.

В ходе голосования во вторник законопроект №5395 народного депутата фракции БПП Николая Паламарчука набрал 187 голосов, законопроект №6430 Кабинета министров Украины - 189 голосов, №7450 авторства группы народных депутатов - 169 голосов.

"Эти законопроекты экспертные, а не политические, поддержаны абсолютным большинством депутатов во время заседания профильного комитета. Они разблокируют направления формирования ГБР, в частности, передают полномочия проведения конкурсов от внешней комиссии внутренним; дополняют перечень подразделений ГБР, имеющих право осуществлять оперативно-розыскную деятельность; устанавливают специальные звания для лиц рядового и начальственного состава и тому подобное", - напомнил Р.Труба.

Как сообщалось, 28 февраля 2018 года Р.Труба заявил, что действующий закон "О Государственном бюро расследований" имеет пробелы, и попросил профильный комитет Верховной Рады поддержать законопроект о внесении изменений.

"Некоторые его нормы могут иметь различные интерпретации, отдельные статьи нуждаются в дополнении, некоторые являются странными, а другие вообще не урегулированными. Этот закон требует тщательной шлифовки, но есть изменения, которые уже сейчас необходимы для формирования штата и начала работы. Их принятие на данном этапе для нас принципиально", - написал Р.Труба в своей колонке на сайте "Левого берега".

Президент Украины Петр Порошенко 22 ноября 2017 года подписал указ о назначении Р.Трубы директором ГБР. В ведомстве также работают первый заместитель директора Ольга Варченко и заместитель Александр Буряк. Р.Труба ранее высказывал надежду, что ГБР полноценно заработает с сентября 2018 года.