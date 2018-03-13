Политика

04:05 13.03.2018

НАТО находится в контакте с Лондоном по расследованию покушения на российского экс-разведчика

НАТО поддерживает контакт с Лондоном по делу о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В распространенном альянсом заявлении генсека говорится, что факт отравления "вызвал серьезное беспокойство" у стран альянса, поскольку Великобритания является его "чрезвычайно важным партнером".

"Использование нервнопаралитического вещества является ужасающим и неприемлемым актом. Великобритания является чрезвычайно важным союзником, и этот инцидент вызывает крайнее беспокойство НАТО. Альянс находится в тесном контакте с властями Соединенного Королевства по этой проблеме", - говорится в заявлении.

Британская газета Daily Telegraph сообщила, что Лондон обсуждает с НАТО возможность применения статьи 5 устава североатлантического блока о совместной обороне, в которой говорится, что атака против одной из стран альянса рассматривается как нападение на весь альянс.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров с британским премьером Терезой Мэй заявил о солидарности с Великобританией.

"Они обсудили широкое партнерство в условиях агрессивного поведения России, согласились, что следует продолжить действовать сообща с союзниками, чтобы противостоять этому поведению", - сообщил офис Т.Мэй.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия, вероятно, ответственна за отравление С.Скрипаля.

"Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценке, что Россия, вероятно, несет ответственность за нападение с использованием нервнопаралитического вещества, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорится в распространенном заявлении Р.Тиллерсона.

По его мнению, "такого рода нападение - попытка убийства частного лица на территории суверенного государства - никогда не может быть оправдано".

Глава британского МВД Эмбер Радд проведет во вторник заседание с антитеррористической структурой страны "Кобра" по вопросам расследования инцидента с отравлением. Газета Telegraph сообщила о намеченном очередном заседании совета нацбезопасности, но офис премьера пока не подтвердил эту информацию.

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Интерфакс-Украина
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