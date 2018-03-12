Политика

19:38 12.03.2018

И.Луценко: Порошенко настаивает на закреплении в Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО

И.Луценко: Порошенко настаивает на закреплении в Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на закреплении в Основном законе стремления Украины вступить в Европейский Союз и НАТО, заявляет представитель президента Украины в парламенте, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. Президент Украины поздравил это решение Альянса. Он заявил, что следующим шагом должен быть план действий относительно членства Украины в НАТО", - заявила И.Луценко во время заседания Согласительного совета.

Как сообщается на официальном сайте партии "Блок Петра Порошенко", по словам парламентария, об этом было сказано в письме П.Порошенко генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, "где с ссылкой на статью 10 Договора об основании НАТО, было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса".

Она также отметила, что продолжая курс на укрепление безопасности и обороны, президент заявил, что рассматривается возможность внести в приложение к преамбуле Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО. "Теперь окончательное решение должна принять Верховная Рада", - резюмировала И.Луценко.

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