Политика

19:23 12.03.2018

Нет оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье

Нет оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье нет.

"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, честно говоря, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима по Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных либо местных органов власти", - сказал П.Розенко в эфире "Радио НВ" в понедельник.

По его словам, все заявления соседних стран, в частности Венгрии, связаны с их внутреннеполитической борьбой, а также гибридной войной России.

Как сообщалось, в СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.

Накануне СМИ сообщили, что 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

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Интерфакс-Украина
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