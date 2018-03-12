Политика

16:52 12.03.2018

Лидеры партий подписали соглашение о формировании нового правительства ФРГ

Лидеры партий подписали соглашение о формировании нового правительства ФРГ

 Канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали коалиционное соглашение о создании нового правительства страны, сообщает в понедельник онлайн-портал газеты Bild.

Избрание нового канцлера ФРГ состоится 14 марта и, в случае победы А.Меркель, она займет этот пост в четвертый раз подряд, начиная с 2005 года.

Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года. Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать правящую коалицию так долго. Новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции". В частности, договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.

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Интерфакс-Украина
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