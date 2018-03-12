При определенных условиях решение о вводе миротворцев на Донбасс может быть принято до конца мая, считают в "Оппоблоке"

При принятии необходимых решений руководством Украины и Верховной Радой обращение о вводе миротворцев на Донбасс и соответствующее решение Совета безопасности ООН может быть принято до конца мая 2018 года, считает сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

"Мы считаем, что если парламент и руководство государства хорошо поработают, то соответствующее обращение о вводе миротворцев (на Донбасс – ИФ) и решение Совбеза ООН может быть до конца мая. Анонсированное перемирие сорвано, мы видим, что снова гибнут люди, поэтому времени у нас нет", - сказал он на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Ю.Бойко указал, что после принятия решения Совбеза ООН по миротворцам для практической реализации этого процесса и ввода "голубых касок" в зону конфликта на Донбассе нужно еще не менее полугода.

"Поэтому задача парламента поддержать работу посреднической миссии, которая работает в этом направлении, и, в частности, сегодняшний визит еврокомиссара (верховного представителя ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности Федерики Могерини – ИФ), который ставит целью ускорить введение миротворцев в зону конфликта", - отметил он.