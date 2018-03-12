Политика

11:49 12.03.2018

ЕС готов делать больше для восстановления Донбасса, но первоочередная задача – полное выполнение Минских соглашений, подчеркивает Могерини

ЕС готов делать больше для восстановления Донбасса, но первоочередная задача – полное выполнение Минских соглашений, подчеркивает Могерини

 Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини напомнила о необходимости полной имплементации Минских соглашений.

"Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем полную имплементацию Минских соглашений. Также мы с премьер-министром (Украины Владимиром Гройсманом - ИФ) обсудили ответственность России в этом вопросе", - сказала она на совместной пресс-конференции с В.Гройсманом в понедельник в Киеве.

Ф.Могерини напомнила, что санкции в отношении России также привязаны к имплементации Минских соглашений.

Вместе с тем, по ее словам, в Европейском Союзе готовы делать больше для осуществления реконструкции разрушенных территорий Донбасса.

"Мы готовы делать больше в отношении реконструкции региона (Донбасс – ИФ), однако в первую очередь мы хотим направить наши усилия на полное выполнение Минских соглашений", - добавила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности.

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