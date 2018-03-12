Политика

11:47 12.03.2018

Могерини заявила о необходимости антикоррупционного суда в Украине для улучшения бизнес-климата и проведения реформ

Могерини заявила о необходимости антикоррупционного суда в Украине для улучшения бизнес-климата и проведения реформ

 Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини подчеркнула необходимость создания независимого Антикоррупционного суда в Украине для улучшения бизнес климата и дальнейшего проведения реформ.

"Мы обсудили с премьер-министром, и он полностью согласился, что Антикоррупционный суд должен быть полностью независимым, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это чрезвычайно важно для бизнес-климата, бизнес среды, инвестиционного климата и продолжения процесса приватизации, реформ энергетической и земельной сфер", - сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в понедельник в Киеве.

Ф.Могерини подчеркнула, что Антикоррупционный суд должен иметь полномочия для осуществления надлежавшего судебного расследования и обеспечивал бы привлечение к ответственности тех, кто совершал коррупционные преступления.

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