Политика

11:38 12.03.2018

Нардеп Залищук подозревает сротрудников Миграционной службы Украины в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

Нардеп Залищук подозревает сротрудников Миграционной службы Украины в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

 Народный депутат Украины Светлана Залищук (фракция "Блок Петра Порошенко") не исключает, что некоторые из сотрудников Государственной миграционной службы Украины сотрудничают со спецслужбами иностранных государств.

"Я не исключаю, что отдельные люди в Госмиграционной службе работают со спецслужбами других стран, не без финансовой мотивации… То, как эта служба работает с людьми, я называю – ломать судьбы. И практика работы Госмиграционной службы напоминает работу российской службы", - сказал она на брифинге в понедельник в Киеве.

Депутат рассказала, что за последние несколько месяцев Украина отказала в предоставлении убежища нескольким журналистам из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана а также волонтеру из Беларуси.

"В случае с Жанарой Ахметовой (гражданка Казахстана – ИФ), которую мы отстаивали в суде, и я поручалась за нее, я увидела, что в страну зашли немалые средства для антикампании против Жанары и частично против меня. На разных сайтах появлялись статьи, со ссылкой на чиновников из Казахстана, было несколько сюжетов на украинских телеканалах", - рассказала С.Залищук.

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Интерфакс-Украина
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