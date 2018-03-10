Политика

13:32 10.03.2018

Волкер: если РФ хочет приблизить Украину к себе, ей следует начать с вывода своих войск с Донбасса

Волкер: если РФ хочет приблизить Украину к себе, ей следует начать с вывода своих войск с Донбасса

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Москва хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство, но молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, как воспринимают ее как агрессора и оккупанта, сообщает "Радио "Свобода".

Как сообщает издание, К.Волкер на Брюссельском форуме 10 марта заявил, что Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает, как "нормальную ситуацию". Однако, по словам американского дипломата, напав на Украину, аннексировав Крым и продолжая оккупацию ее территорий, россияне совершили обратное и получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину, чего никогда раньше не было.

По его словам, эта тенденция усугубляется с каждым днем: молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, потому что "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта".

"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск с восточной Украины", - заявил К.Волкер.

По информации издания, в дискуссии на Брюссельском форуме, организованном американским Фондом Джермана Маршалла, также принимали участие украинский вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе и президент Грузии Гиорги Марґвелашвили.

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