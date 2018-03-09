Боевики не скрывали своего дружественного отношения к Рубану

Боевики не скрывали своего дружественного отношения к руководителю центра освобождения пленных"Офицерский корпус" Владимиру Рубану, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Несмотря на все наши усилия, боевики ни разу не допустили к заложникам в ОРДЛО представителей МККК, омбудсмена, зато в камеры неоднократно допускали этого "переговорщика" и одного народного депутата", – написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбук.

Она отметила, что в Минске боевики неоднократно через хамские выпады, личные угрозы, давление и шантаж пытались изменить состав рабочих групп, и избавиться от неудобных им украинских участников, в том числе и в гуманитарной группе, где она неоднократно слышала угрозы в свой адрес.

"Вместе с тем они (боевики – ИФ) не скрывали своего дружественного отношения к "переговорщику" и неоднократно публично делали заявления, что стремятся иметь дело именно с ним, и озвучивали его фамилию (и еще пару других интересных фамилий), как тех персон, которых они бы предпочли видеть в группе и с какими бы они хотели иметь дело", – отметила И.Геращенко.