Политика

08:55 08.03.2018

В связи с наращиванием военного потенциала РФ, НАТО расширила военное присутствие в прибалтийских странах

В связи с наращиванием военного потенциала РФ, НАТО расширила военное присутствие в прибалтийских странах

НАТО расширила военное присутствие в прибалтийских странах в связи с наращиванием военного потенциала РФ, заявил руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел.

По его словам, наращивание и модернизация российского военного потенциала приводит к росту беспокойства и страха среди населения в прибалтийских странах.

"Именно поэтому НАТО обеспечила расширенное присутствие с ротационными боевыми группами, чтобы продемонстрировать решимость НАТО действовать в случае необходимости", - цитирует генерала пресс-служба Пентагона.

Он заявил, что альянс "будет стараться поддерживать уровень такого военного присутствия ниже той отметки, при которой оно угрожало бы России".

"Мы не хотели создавать какое-либо соперничество для привлечения большего количества сил в регион", - отметил П.Павел.

"Мы хотели продемонстрировать на очень пропорциональном уровне, что большинство союзников НАТО в деле, и приверженность статье 5 является твердой", - добавил он.

Статья 5 устава НАТО рассматривает принцип коллективной обороны, в соответствии с которой нападение на одного союзника воспринимается как нападение на всех союзников.

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