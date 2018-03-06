Действия РФ демонстрируют невозможность разрешения достройки "Северного потока-2"

Предпринятые Россией в последние недели шаги подтверждают недопустимость завершения строительства и начала функционирования газопровода "Северный поток-2", считает глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок.

"Россия, мягко говоря, никак не помогала, направляя энергию (энергоносители – ИФ) Украине в последние недели. Моя позиция: нам нельзя позволить достраивать "Северный поток-2". В Германии с этим также согласны", - сказал он в ходе конференции, посвященной вопросу реформирования украинского парламента, во вторник в Киеве.