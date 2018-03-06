Политика

10:33 06.03.2018

Действия РФ демонстрируют невозможность разрешения достройки "Северного потока-2"

Действия РФ демонстрируют невозможность разрешения достройки "Северного потока-2"

 Предпринятые Россией в последние недели шаги подтверждают недопустимость завершения строительства и начала функционирования газопровода "Северный поток-2", считает глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок.

"Россия, мягко говоря, никак не помогала, направляя энергию (энергоносители – ИФ) Украине в последние недели. Моя позиция: нам нельзя позволить достраивать "Северный поток-2". В Германии с этим также согласны", - сказал он в ходе конференции, посвященной вопросу реформирования украинского парламента, во вторник в Киеве.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинскому парламентскому большинству стоит законодательно обеспечить права оппозиции – евродепутат Брок

Киев направил ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома"

Рада уже может рассмотреть 20 из 57 евроинтеграционных законопроектов

ЕС усилил ограничительные меры против КНДР

Большинство членов Европарламента считают, что ослаблять санкции против РФ неправильно – Р.Хармс

Замгенпрокурора Енин: В санкционном списке ЕС есть "группа риска", но мы близки к отмене необходимости санкций как таковых

ЕС сократит число евродепутатов после Brexit

ЕС придется не только увеличить взносы в союзный бюджет, но и заполнить "дыру" от выхода Великобритании

Украина в 2017 году выполнила евроинтеграционные обязательства на 41%

Львиная доля активов находящихся под санкциями ЕС украинских экс-чиновников находится в Швейцарии, не входящей в ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина, Молдова и Грузия намерены создать трехстороннюю межпарламентскую ассамблею - Парубий

Парубий: утверждение сметы Рады на 2018 год впервые за 5 лет – наш успех

МинВОТ призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента РФ в Крыму

Россия считает возможным ввод миротворцев на восток Украины только после его согласования с Донецком/Луганском - Песков

Рада и Кабмин совместно работают над подготовкой экономических и евроинтеграционных законопроектов - Парубий

И.Геращенко хотела бы провести заседание межпарламентского совета Украина-НАТО ближе к фронту на Донбассе

Антироссийские санкции, ситуацию на Донбассе и украинско-финское сотрудничество обсудили Порошенко и глава МИД Финляндии

Порошенко призывает международных партнеров не допустить своих граждан к "международному наблюдению" выборов президента РФ в Крыму

Украина призвала представителей парламентов стран-членов НАТО не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму – Фриз

Хельсинки считает, что оснований для смягчения или отмены санкций против РФ до выполнения Минских соглашений нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА