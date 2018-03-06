Россия считает возможным ввод миротворцев на восток Украины только после его согласования с Донецком/Луганском - Песков

Позиция Кремля относительно размещения международных миротворцев в зоне конфликта на востоке Украины незыблема - данный вопрос должен быть согласован с представителями Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакого изменения позиции нет, позиция России абсолютно последовательна и хорошо известна: основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие либо решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса", - сказал журналистам во вторник Д.Песков.

Он отметил, что "именно об этом говорил президент Путин".

Журналисты пытались уточнить, изменилась ли позиция Москвы по вопросу о размещении миротворцев на востоке Украины в связи с высказыванием российского лидера о том, что Россия в принципе не против, чтобы восток Украины был под международным контролем.