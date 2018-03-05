Представители Южной Кореи в ходе визита в КНДР оценят готовность Пхеньяна к диалогу с Вашингтоном

Южнокорейские представители, прибывающие в понедельник в КНДР, должны оценить стремление северокорейского руководства к началу переговоров с США, заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.

"Хотя в ходе Олимпиады в Южной Корее между делегациями США и Северной Кореи не было прямых контактов, мы можем сообщить..., что обе стороны продемонстрировали такое желание", - заявила Кан Ген Хва, выступая на международной конференции работников СМИ в Сеуле.

Министр отметила, что "сейчас, когда мы посылаем наших специальных представителей в Пхеньян, мы надеемся глубже изучить готовность Северной Кореи к диалогу".

По ее словам, Сеул стремится к переговорам с Пхеньяном, однако этот диалог не может состояться до денуклеаризации Северной Кореи.

"Мы прекрасно осознаем, что межкорейский диалог и улучшение отношений между Югом и Севером не могут быть продолжены при отсутствии прогресса в попытках мирного решения северокорейского ядерного вопроса", - сказала Кан Ген Хва.

Этот прогресс, по ее словам, предусматривает и прямой диалог между КНДР и США.

В южнокорейскую делегацию, отправляющуюся в Пхеньян, войдут 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе руководитель Национальной разведывательной службы и советник президента по национальной безопасности, сообщил в минувшее воскресенье представитель президента Южной Кореи Юн Енчан.

"Специальные представители проведут широкие дискуссии, в том числе и по проблеме создания условий для диалога между Севером и США", - отметил он.