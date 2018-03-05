Ни одна из итальянских политических сил не получила по итогам выборов большинство в парламенте

Состоявшиеся в воскресенье выборы в Италии, как и ожидалось, не позволили ни одной из политических сил получить большинство мест в парламенте, сообщают в понедельник итальянские СМИ.

Так, согласно подсчетам газеты "Коррьере дела сера", основанным на экзит-поллах, правоцентристская коалиция во главе с Сильвио Берлускони завоюет 245 мест в палате депутатов, тогда как для получения большинства требуется минимум 316 мест.

Популистское движение "Пять звёзд" может рассчитывать на 215 мест, а левоцентристская коалиция - на 135 мест.

Схожая картина наблюдается и в сенате. Там у сторонников С.Берлускони может быть 132 места при необходимых 158 местах для получения абсолютного большинства. У "Пяти звёзд" - 95 мест, а у левоцентристов - 77 мест.

Проведённые перед выборами опросы предсказывали, что никто не подучит большинства в парламенте.

Наблюдатели отмечают, что пока неясно, кто будет формировать правительство в стране, поскольку основные политические силы, судя по всему, не настроены на переговоры друг с другом о коалиционном правительстве. С.Берлускони перед голосованием вообще заявил, что будет выступать за повторные выборы даже, если его коалиция финиширует на первом месте, но не получит достаточно мест в парламенте для формирования стабильного правительства. Идею формирования коалиции с соперничающими с ним партиями бывший премьер отверг.

Итальянские СМИ отмечают существенный успех движения "Пять звёзд". Оно уступает правоцентристской коалиции по количеству мест в парламенте, однако ни одна отдельно взятая партия не смогла опередить его по количеству полученных голосов. Это приведёт к тому, что при любом дальнейшем развитии события движение "Пять звёзд" усилит влияние на политическую жизнь Италии.

Внимание прессы привлекли и возглавляемые Демократической партией левоцентристы: они лишились большинства в парламенте и уступили всем своим главным соперникам.

Лидеры партий пока избегают комментариев по итогам выборов, ожидая окончательных результатов подсчета бюллетеней.