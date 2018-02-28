Политика

19:38 28.02.2018

Украина получит от Еврокомиссии EUR24 млн для граждан, пострадавших от конфликта на Донбассе

Украина получит от Еврокомиссии EUR24 млн для граждан, пострадавших от конфликта на Донбассе

Европейская комиссия приняла решение о предоставлении Украине EUR24 млн в качестве гуманитарной помощи для граждан, пострадавших в результате конфликта на востоке страны, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Для Украины граждане на оккупированных территориях - самая большая ценность, и мы полагаемся на наших партнеров - международные организации, которые работают там. (…) Мы искренне благодарны за постоянную четырехлетнюю поддержку нашим международным партнерам, в частности ЕС и ООН. Также благодарим Европейскую комиссию за представление гуманитарной помощи в сумме 24 млн евро, о которой было объявлено сегодня", - заявил В.Черныш по итогам участия в Международной конференции "Восточная Европа: забытый гуманитарный кризис после 4 лет конфликта" в Брюсселе по инициативе Еврокомиссии и Офиса по координации гуманитарных вопросов ООН, сообщает сайт МинВОТ.

Комиссар ЕС по гуманитарной помощи Христос Стилианидес на конференции отметил: "В результате конфликта социальная инфраструктура в регионе разрушена, особенно вдоль линии разграничения. Нужна защита людям, детям, которые остаются там, нужно образование и психосоциальная помощь. Выражаю поддержку подходам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в вопросах оказания помощи пострадавшему населению".

В целом, согласно Плану гуманитарного реагирования на 2018 год, который был подготовлен ООН при поддержке МинВОТ, потребности в международной поддержке на текущий год для решения критически важных проблем граждан, пострадавших от конфликта, составляют $137 млн.

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