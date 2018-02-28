Украина получит от Еврокомиссии EUR24 млн для граждан, пострадавших от конфликта на Донбассе

Европейская комиссия приняла решение о предоставлении Украине EUR24 млн в качестве гуманитарной помощи для граждан, пострадавших в результате конфликта на востоке страны, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Для Украины граждане на оккупированных территориях - самая большая ценность, и мы полагаемся на наших партнеров - международные организации, которые работают там. (…) Мы искренне благодарны за постоянную четырехлетнюю поддержку нашим международным партнерам, в частности ЕС и ООН. Также благодарим Европейскую комиссию за представление гуманитарной помощи в сумме 24 млн евро, о которой было объявлено сегодня", - заявил В.Черныш по итогам участия в Международной конференции "Восточная Европа: забытый гуманитарный кризис после 4 лет конфликта" в Брюсселе по инициативе Еврокомиссии и Офиса по координации гуманитарных вопросов ООН, сообщает сайт МинВОТ.

Комиссар ЕС по гуманитарной помощи Христос Стилианидес на конференции отметил: "В результате конфликта социальная инфраструктура в регионе разрушена, особенно вдоль линии разграничения. Нужна защита людям, детям, которые остаются там, нужно образование и психосоциальная помощь. Выражаю поддержку подходам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в вопросах оказания помощи пострадавшему населению".

В целом, согласно Плану гуманитарного реагирования на 2018 год, который был подготовлен ООН при поддержке МинВОТ, потребности в международной поддержке на текущий год для решения критически важных проблем граждан, пострадавших от конфликта, составляют $137 млн.