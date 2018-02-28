Политика

17:28 28.02.2018

Порошенко не намерен влиять на Раду в вопросе изменения избирательной системы

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым изменить избирательное законодательство в части усиления ответственности за нарушения, но с системой выборов в Верховную Раду должен определиться парламент.

"Пусть парламент проводит соответствующую дискуссию. И я не собираюсь вмешиваться в этот процесс", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве, отвечая на вопрос, намерен ли он способствовать принятию закона о выборах, предусматривающего пропорциональную систему выборов с открытыми списками в парламент.

П.Порошенко подчеркнул, что вопрос системы парламентских выборов – дело Верховной Рады.

В то же время он назвал изменения в избирательное законодательство, которые считает необходимыми. "Я буду точно заниматься изменениями в избирательное законодательство, подчеркиваю это. Мы должны резко усилить ответственность за покупку голосов, и буду просить парламент это сделать, усилить прозрачность выборов, ответственность за фальсификацию выборов на участках", - заявил глава государства.

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