Политика

17:26 27.02.2018

Рада поддержала законопроект об упрощении доступа иностранных инвесторов к украинскому рынку

Рада поддержала законопроект об упрощении доступа иностранных инвесторов к украинскому рынку

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предполагает внедрение в систему депозитарного учета Украины института номинального держателя (№6141).

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций" поддержали в первом чтении 236 народных депутатов.

"Согласно нынешнему законодательству, иностранным инвесторам для покупки ценных бумаг украинских эмитентов необходимо открывать прямые счета ценных бумаг в украинских депозитарных учреждениях. Это сдерживает иностранные инвестиции из-за отсутствие доверия к украинским депозитарным учреждениям... Сегодня процедура открытия такого счета требует подачи многочисленных документов, является затратной и длительной для иностранного инвестора. Законопроект предлагает ввести институт финансового иностранного посредника, держателя ценных бумаг иностранного инвестора", – сказал народный депутат Павел Ризаненко (БПП), представляя законопроект в парламенте.

Законопроект также предусматривает ограничения круга иностранных финансовых учреждений, которые могут открыть счета в ценных бумагах номинального держателя, отметил он.

Ранее в Национальном депозитарии Украины (НДУ, Центральный депозитарий) прогнозировали, что принятие указанного закона позволит увеличить долю иностранного капитала до 30% с практически нулевого уровня.

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