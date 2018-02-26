Политика

18:44 26.02.2018

Похищенные в октябре в Сумской области украинские пограничники переведены из Москвы в Брянск - Беца

Украинские пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак, похищенные российскими спецслужбами возле украинско-российской границы в Сумской области в октябре 2017 года, переведены из Москвы в Брянск, сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Похищенные украинские пограничники были переведены из Лефортово в Брянск, где проходит судебный процесс. В Лефортово они просто незаконно удерживались, но уже сам так называемый суд будет происходить в Брянске", - сообщил М.Беца "5 каналу".

При этом она отметила, что дата рассмотрения дела в отношении пограничников пока неизвестна: "Судебный процесс пока не назначен".

"Наш консул постоянно пытается получить допуск, чтобы их посетить. Удалось лишь один раз увидеть и встретиться с нашими пограничниками. На регулярной основе мы направляем наши обращения-ноты российской стороне относительно допуска. По состоянию на сейчас его (допуска – ИФ) нет", - сказала М.Беца.

Как сообщалось, 3 октября 2017 года двое сотрудников Госпогранслужбы Украины исчезли в Сумской области недалеко от границы с РФ. Позже РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников.

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