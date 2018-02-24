Замгенпрокурора Енин: В санкционном списке ЕС есть "группа риска", но мы близки к отмене необходимости санкций как таковых

Сокращение санкционного списка Евросоюза бывших высокопоставленных чиновников Украины может повлечь сложности в выявлении новых активов и имиджевые потери для страны, но в целом правоохранительные органы Украины близки к точке отмены необходимости санкционного режима.

"Мы рассчитываем на принятие в первой декаде марта решения Совета ЕС о продлении санкций по списку", - рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Он не стал называть фамилии бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые могут исчезнуть из санкционного списка, сославшись на то, что консультации проходят в закрытом режиме.

"Сегодня мы можем говорить о наличии в санкционном списке так называемой "группы риска". Она существует, и мы очень хорошо знаем об этом и ставим определенные вопросы перед руководителями органов следствия, которые уже четыре года расследуют указанные уголовные производства", - сказал замгенпрокурора.

Кроме того, по его словам, при сокращении списка речь идет и об имиджевых потерях для Украины, которая в свое время подала перечень лиц для введения ограничительных мер, а сейчас не может подтвердить его обоснованность.

Вместе с тем, как пояснил Е.Енин, природа санкций заключается в их вспомогательной роли, и они не могут продолжаться во времени бесконечно.

"В принципе на сегодняшний день мы близки к той точке, когда необходимость для украинского следствия в сохранении санкционного режима фактически отпадет, и временные лимиты, которые есть в распоряжении европейских партнеров, будут исчерпаны", - подчеркнул замгенпрокурора.

Именно поэтому, по словам Е.Енина, генпрокурор настаивает на необходимости завершения наиболее резонансных уголовных производств до конца этого года.

Как сообщалось, 22 февраля издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейского суда (Люксембург) сообщило, что суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных Советом ЕС в 2017 году в отношении внефракционного народного депутата Украины Сергея Клюева.

Решение было вынесено по жалобе, поданной С.Клюевым в 2015 году и касавшейся волны санкций, которая действовала до марта 2016 года. В решении суд ЕС отметил, что Совет ЕС, вводя санкции, должен был проверить, насколько обоснованными являются обвинения в адрес конкретных лиц, а в данном случае есть основания для "сомнения в адекватности доказательств", которую украинская власть передавала Евросоюзу. При этом Совет ЕС не принял во внимание аргументы С.Клюева.

В то же время, как сообщала Deutsche Welle со ссылкой на источник в суде, судом отменены действующие санкции, а не санкции прошлых лет. При этом счета С.Клюева пока не будут разморожены. Как сообщил DW представитель Совета ЕС, европейские институции изучат все имеющиеся варианты юридических действий и "в подходящий момент примут решение относительно дальнейших действий".

Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".