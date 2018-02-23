БПП считает обоснованным решение Кабмина о возврате к прежним ограничениям рентабельности на оборонную продукцию

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Вадим Денисенко не разделяет тревогу ОПК по поводу решения правительства о возврате к ограничениям рентабельности на оборонную продукцию, введенным в 2016 году Министерством обороны: по комплектующим 1%, и по остальным затратам – 20%.

"С удивлением услышал в эфире телеканала "112" заявление бывшего министра обороны Украины Юрия Еханурова о том, что на заседании Кабинета министров якобы было принято решение об отказе от финансирования научных разработок в сфере военно-оборонного комплекса", - написал В.Денисенко на своей странице в Facebook в пятницу.

Нардеп недоумевает: "какое решение было принято на самом деле: раньше действующим было постановление, которое предусматривало, что все предприятия ВПК продают государству продукцию с 30%-й маржой, что является чрезвычайно высоким показателем доходности".

"Проще говоря, это означает, что из выделенных государством 16,5 млрд грн на закупку техники и вооружений, треть средств оседала бы в качестве прибыли", - пояснил он.

"Военные задали резонный вопрос - а почему именно 30%, а не 10-15%? Почему мы должны покупать дороже, а значит, закупать меньше вооружения для повышения прибыльности предприятий? Именно такое решение и было принято: теперь предприятия ВПК будут получать достаточную прибыль, а украинская армия в условиях военной агрессии против нашего государства - существенно больше военной техники и вооружений", - разъяснил представитель Кабмина в Верховной Раде.

Как сообщалось, на днях глава наблюдательного совета объединяющей свыше 40 украинских частных оборонных компаний неправительственной организации "Лига оборонных предприятий Украины", экс-премьер (2005-2006), экс-министр обороны (2007-2009) Юрий Ехануров высказал обеспокоенность ОПК в связи с решением Кабмина о возврате к "старым правилам игры" в ценообразовании на оборонную продукцию.

Как сообщил экс-премьер, в ходе утверждения гособоронзаказа (ГОЗ) на заседании 14 февраля, министр обороны Степан Полторак "с голоса" предложил остановить действие подписанного премьером 12 января постановления об отмене установленных Министерством обороны в 2016 году ограничений рентабельности при производстве оборонной продукции и, по словам экс-премьера, "таким образом, предложил вернуться к старым правилам игры". По оценкам главы НС Лиги, принятое Кабмином "политическое решение" повлечет отказ ОПК от новых оборонных разработок, а также спровоцирует дальнейший отток оборонных технологий и специалистов за рубеж.

Согласно подписанному 12 января премьером постановлению правительства, в условиях особого периода, чрезвычайного положения и в период проведения антитеррористической операции, ограничения рентабельности по комплектующим военной продукции составляют 5%, и 30% - по остальным затратам. До последнего времени в оборонной отрасли действовали введенные Минобороны в 2016 году и закрепленные в "Методических рекомендациях" военного ведомства ограничения рентабельности при производстве оборонной продукции - по комплектующим 1%, и по остальным затратам – 20%.

В начале 2017 года Лига обратилась в правительство с просьбой урегулировать вопросы ценообразования при производстве оборонной продукции в военное время. Введение военным ведомством новых ограничений рентабельности, акцентировали в Лиге, влечет двукратное снижение расчетной прибыли исполнителей ГОЗ и ограничивает возможности работы частных оборонных компаний на украинском оборонном рынке. Удельный вес комплектующих иностранного производства в новейших образцах вооружений производителей частного сегмента ОПК составляет в среднем 70%, уточняли в Лиге.

При этом, по данным украинского военного ведомства, в новых условиях в структуре исполнителей ГОЗ около 50% составили частные оборонные компании.