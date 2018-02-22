Польский закон об ИНП должен быть изменен, Украина ждет от польской стороны конструктива в исторических вопросах – вице-премьер Розенко

Украина не ждет от Польши каких-то особых шагов, а лишь зеркальных действий и конструктивного отношения к общему историческому прошлому, Польский закон об институте национальной памяти должен быть изменен, заявляет вице-премьер министр Украины Павел Розенко.

В эфире "5 канала" в четверг вечером он рассказал, что в ходе встречи со своим польским коллегой заверил, что в Украине нет антипольских настроений, и не следует "подогревать ситуацию и приводить к конфликту между народами". "Не отвергаем тот факт, что в Украине происходят такие же провокационные действия... И провокации, которые делаются в Польше… мы прекрасно понимаем, что большинство из этих случаев - это все-таки спецоперации соседней страны, совместного нашего врага - РФ", - сказал вице-премьер.

"Мы не требуем от Польши чего-то чрезвычайного, мы просим такого же отношения к украинским памятникам, как и у нас к польским памятникам - уважительного, несмотря на их статус", - сказал П.Розенко.

По его словам, около 95% польских памятников в Украине являются незаконно установленными, но это не означает, что Украина за них не несет ответственности. "Поэтому мы просим польскую сторону вне зависимости от статуса памятника (украинского на территории Польши – ИФ) обеспечить их надлежащую защиту или восстановление в случае повреждения", -подчеркнул П.Розенко.

Он рассказал, что Украина передала польской стороне конкретный перечень из восьми памятников, которые находятся на территории Польши и попросила восстановить два разрушенных памятника.

"Я бы призвал должностных лиц Польши прекратить пиариться, а просто принять меры, о которых мы договорились, и открыть дорогу к совместному решению вопроса о проведении совместных поисковых работ... следствием которых могут быть эксгумационные работы", - сказал вице-премьер.

Он также отметил недопустимости преследования в контексте нового закона о польском Институте национальной памяти украинцев, которые, в частности, хотят получить "карту поляка". "Мы считаем, что такие вещи недопустимы, и это еще раз подтверждает опасность принятия этого закона", - подчеркнул П.Розенко.

"Закон об Институте национальной памяти надо менять. Будет ли это делаться через решение Конституционного суда, через инициативу власти или оппозиции - нам в принципе все равно: это внутренний польский вопрос, но закон об Институте национальной памяти Польши должен быть изменен", - акцентировал внимание вице-премьер Украины.

Он также сообщил, что по завершению переговоров пригласил своего коллегу – вице-премьера Польши Петра Глинского - в Киев для завершения обсуждения этих вопросов.

"Сегодня мяч полностью на стороне польских партнеров и как только будет сделаны шаги по основным вопросам - изменение закона об Институте национальной памяти, начало восстановления разрушенных украинских памятников на территории Польши, отмена запрета на пребывание в Польше определенным представителям, в том числе, государственных учреждений Украины… при доброй воле польской стороны эти вопросы можно решить", - подытожил П.Розенко.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.

Верховная Рада 6 февраля приняла заявление, которым выразила разочарование и обеспокоенность в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, а также призвала главу Польского государства Анджея Дуду вмешаться в ситуацию.

В тот же день, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон об Институте национальной памяти. Таким образом, изменения, ранее одобренные парламентом, вступили в силу. При этом глава государства подчеркнул, что, возможно, на практике будет почти невозможно наказывать нарушителей нового закона, в особенности - если нарушения совершаются за пределами Польши.

Перед этим А.Дуда заявил, что планирует обратиться в конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям. Таким образом президент не исключает, что в закон еще могут быть внесены модификации.