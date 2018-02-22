Нижняя палата парламента Нидерландов отменила закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины с ЕС

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашение об ассоциации Украина – Евросоюз, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на местное издание NOS.

По информации издания, 76 депутатов из коалиционных фракций проголосовали за законопроект, который регулирует отмену действующего закона, против - 69 оппозиционных депутатов.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента).

Референдум в Нидерландах состоялся 6 апреля 2016 года. 61% тех, кто принял в нем участие, проголосовали против Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Несмотря на консультативный статус, правительство не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации. В итоге в декабре 2016 года было принято дополнительное решение из 6 пунктов, посвященное Соглашению об ассоциации. Они не изменили соглашение, а лишь подтвердили те нормы, которые уже были в его тексте.

30 мая 2017 года Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) окончательно проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.