Ряд положений Меморандума о сотрудничестве омбудсменов Украины и РФ может быть актуализирован до июля

Украинский и российский омбудсмены Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова в Женеве в рамках ежегодной встречи Глобальной сети национальных институций по правам человека (GANHRI) обсудили положения Меморандума о сотрудничестве и решили подумать над актуализацией некоторых его положений.

"Стороны обсудили положения Меморандума о сотрудничестве между омбудсменами Украины и Российской Федерации и пришли к выводу, что в целом он создает необходимую основу для существующих механизмов эффективного взаимодействия", - сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека по итогам встречи.

"Мы проанализировали ход реализации Меморандума о сотрудничестве и решили, что до июля этого года подумаем над возможной актуализацией некоторых его положений. На сегодняшний день этот документ соответствует своей цели и позволяет нам быть эффективными", - прокомментировала В.Лутковская.

12 июля 2013 года состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между уполномоченным Верховной Рады по правам человека В.Лутковской и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Владимиром Лукиным.

Нынешний российский омбудсмен Т.Москалькова в начале февраля текущего года заявила о готовности подписать Меморандум о сотрудничестве с В.Лутковской после достижения компромиссов по его положениям.