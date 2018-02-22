Политика

18:54 22.02.2018

Болгария в ЕС поддерживает территориальную целостность Украины и урегулирование конфликта на Донбассе

Болгария в ЕС поддерживает территориальную целостность Украины и урегулирование конфликта на Донбассе

Заместители министров иностранных дел Украины и Болгарии Василий Боднар и Юрий Штерк на консультациях в четверг обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и непризнание оккупации Крыма.

"Поддержка территориальной целостности Украины, непризнание незаконной оккупации Крыма, урегулирование украинско-российского конфликта на Донбассе - позиция болгарского председательства в ЕС, озвученная во время консультаций с заместителем министра иностранных дел Болгарии Ю.Штерком", - написал В.Боднар в микроблоге в Твиттере.

Как известно, Болгария с 1 января 2018 года председательствует в Совете ЕС.

Украина и Болгария отмечают 100-летие установления дипломатических отношений.

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